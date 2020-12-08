Mısır piramitlerini incelemiş! Newton'un kıyamet tarihi notları ortaya çıktı
Modern fiziğin temellerini atan, hareket ve yerçekimi yasasını formüle eden İngiliz fizikçi Isaac Newton’un ölümünden sadece 200 yıl sonra, simya ve teolojinin belirsiz dallarına olan gizli takıntısı ortaya çıktı.
İngiliz fizikçi, matematikçi, mucit ve filozof Isaac Newton yer çekimi ve kuvvet yasasını keşfederek modern bilimin temelini attı. Ancak, tarihin en önemli bilim insanlarından birinin ölümünden sadece 200 yıl sonra ortaya çıkan simya ve teolojinin belirsiz dallarına olan gizli saplantıları şaşkınlık yarattı.
Newton’un İncil’de gizlenmiş kodların kilidini açma ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notlar İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Sotheby’s Müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı. Newton'un özelllikle Mısır Piramitleri’nin güizemini çözerek kıyametin tarihini hesaplamaya çalıştığı 3 sayfalık notların Salı günü çevrimiçi açık artırma sona erdiğinde yüz binlerce sterline satılacağı öngörülüyor. Bununla birlikte Newton'un notlarının bir mumun masaya düşmesi sonucunda kısmen yanmış olduğu belirtildi.
Derin sorunların kalbine götürüyor: Sotheby’nin el yazması uzmanı Gabriel Heaton, Guardian Observer’a yaptığı açıklamada, “Bunlar gerçekten büyüleyici belgeler çünkü içlerinde Newton'un piramitlerin sırlarını çözmeye çalıştığını görebilirsiniz. Newton binlerce yıldır insanları büyüleyen klasik antik çağı ve rasyonel düşünceninin ortaya çıktığı 17. yüzyılın anlayışını bir araya getiren bu karalamalar, sizi dikkat çekici bir hızla Newton'un araştırdığı derin sorunların kalbine götürüyor” ifadelerini kullandı.
Dünya'nın çevresini ölçebileceğini düşünüyordu: Newton, 1680'lerde, İngiltere’nin günümüzde etkinliği süren en önemli bilimsel kuruluşu Royal Society'den (Kraliyet Cemiyeti) rakibi Robert Hooke tarafından çalışmalarına yönelik eleştirilerin ardından, Lincolnshire'daki Woolsthorpe Malikanesi'nde kendi kendine empoze ettiği bilimsel bir sürgün döneminde piramitleri inceledi. Piramitleri inşa edenlerin kullandığı ölçü birimini ortaya çıkarmaya çalışan ünlü fizikçi ve eski Mısırlıların Dünya'yı ölçebildiklerini ve Büyük Piramidin kübitini açarak Dünya'nın çevresini ölçebileceğini düşünüyordu.