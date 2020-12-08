Mısır piramitlerini incelemiş! Newton'un kıyamet tarihi notları ortaya çıktı

İngiliz fizikçi, matematikçi, mucit ve filozof Isaac Newton yer çekimi ve kuvvet yasasını keşfederek modern bilimin temelini attı. Ancak, tarihin en önemli bilim insanlarından birinin ölümünden sadece 200 yıl sonra ortaya çıkan simya ve teolojinin belirsiz dallarına olan gizli saplantıları şaşkınlık yarattı.