Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti
MÖ 1332-MÖ 1323 yılları arasında hüküm süren Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü, Londra'da açık artırmayla konularak alıcısını bekleyecek.
1970'li yıllarda Mısır'da bir tapınaktan çalındığı iddia edilen 3 bin yıllık büstün açık artırmayla satılacak olması, Mısır'ı ayağa kaldırdı. Satışı kesinlikle onaylamayan Mısır, Christie's Müzayede Evi'ne çocuk firavun Tutankamon'un 3 bin yıllık büstünün satışının iptal edilmesi çağrısında bulundu.
Müze yetkilileri ise, büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır'ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Ayrıca 28 santimetrelik kahverengi büstün 5 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.
Soruşturmaya gerek olmadı: Christie's'ten yapılan yazılı açıklamada "Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı" denildi. Müzayede Evi ayrıca büstün son 50 yıldaki sahiplerinin listesini yayımladı.
Alman bir aristokrattan alınmış: Büstün, Alman aristokrat Prinz Wilhelm von Thurn'dan 1973 ya da 1974 yılında alındığı belirtildi.