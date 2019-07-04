Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti

Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti

MÖ 1332-MÖ 1323 yılları arasında hüküm süren Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü, Londra'da açık artırmayla konularak alıcısını bekleyecek.

Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti - Sayfa 1

1970'li yıllarda Mısır'da bir tapınaktan çalındığı iddia edilen 3 bin yıllık büstün açık artırmayla satılacak olması, Mısır'ı ayağa kaldırdı. Satışı kesinlikle onaylamayan Mısır, Christie's Müzayede Evi'ne çocuk firavun Tutankamon'un 3 bin yıllık büstünün satışının iptal edilmesi çağrısında bulundu. 

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Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti - Sayfa 2

Müze yetkilileri ise, büstün geçmişte halka açık bir şekilde sergilenmiş olmasına karşın, Mısır'ın bu konudaki kaygılarını daha önce dile getirmediğini söyledi. Ayrıca 28 santimetrelik kahverengi büstün 5 milyon dolardan fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

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Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti - Sayfa 3

Soruşturmaya gerek olmadı: Christie's'ten yapılan yazılı açıklamada "Bu eser bir soruşturmaya konu değil ve hiç olmadı" denildi. Müzayede Evi ayrıca büstün son 50 yıldaki sahiplerinin listesini yayımladı.

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Mısır firavunu Tutankamon'un 3 bin yıllık büstü satılacak! Mısırlılar isyan etti - Sayfa 4

Alman bir aristokrattan alınmış: Büstün, Alman aristokrat Prinz Wilhelm von Thurn'dan 1973 ya da 1974 yılında alındığı belirtildi.

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