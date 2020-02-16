Misha ile aşk yaşayan Hande Yener'den olay evlilik ve Tektaş açıklaması!
14 Şubat'a özel bir gece kulübünde sahne alan ünlü popçu Hande Yener, muhabirlerin 'Sevgiliniz böyle bir özel gün için size ne hediye aldı?" sorusunu cevapladı. Yener, Tektaşın bir değerinin kalmadığını, birbirlerine her gün hediye aldıklarını söyledi.
Ünlü rapçi Misha ile aşk yaşayan ünlü popçu Hande Yener, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir gece kulübünde sahne aldı. Harbiyede'ki bir gece kulübünde sahne alan Yener, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"Sevgilim var şanslıyım": Sahne aldığı gece kulübünün çok eski bir arkadaşının olduğunu belirten güzel şarkıcı, "Onu bu gece kıramadım. Neler yaptığıma gelince... Deliler gibi albüm yapıyoruz" dedi. Evlilikle alakalı gün ve tarihle pek ilgimiz yok. Güzel bir gün. Sevgilim de var, şanslıyım. Olmayanlara da aşk diliyorum. Güzel geçiyor bizim her günümüz gerçekten.
"Sevgililer Günü sizin için nasıl bir anlam taşıyor?" sorusuna Yener, "Ben daha çok insanları gözlemliyorum. Bugün dışarı çıktım, baktım bir sürü çift birlikte yemek yiyordu. Hoş görünüyor ama aslında her zaman böyle olsa. Özel günlerde insanlar çift oluyorlar, diğer günlerde tek oluyorlar" yanıtını verdi.
Gazetecilerin "Kenan Doğulu'ya sorduk. Kendisi 'Sevgililer günü ticari amaçlı bir şey' cevabını verdi" sözlerine Yener, "Aslında çok eski bir gelenek bu. Bir yandan da kutlanıyor. Her şeye maddiyat eklendiği için her şeyin tadı kaçıyor ama güzel bir hatırlanma günü. O kadar da kötülemeyelim" dedi.