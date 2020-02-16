Misha ile aşk yaşayan Hande Yener'den olay evlilik ve Tektaş açıklaması!

Gazetecilerin "Kenan Doğulu'ya sorduk. Kendisi 'Sevgililer günü ticari amaçlı bir şey' cevabını verdi" sözlerine Yener, "Aslında çok eski bir gelenek bu. Bir yandan da kutlanıyor. Her şeye maddiyat eklendiği için her şeyin tadı kaçıyor ama güzel bir hatırlanma günü. O kadar da kötülemeyelim" dedi.