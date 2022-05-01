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Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı

Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'den herkesi şaşırtan haber geldi.

Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı

Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Açıkgöz ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı almıştı. 

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Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı

Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile iş insanıyla nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.

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Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı

Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.

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