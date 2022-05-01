Misafirlere şaşırtan uyarı! Hadise Mehmet Dinçerler evlendi nişanda sözleşme imzalatmıştı
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'den herkesi şaşırtan haber geldi.
Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise Açıkgöz ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, evlilik kararı almıştı.
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Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile iş insanıyla nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.
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Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.
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