Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"
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Kuş Uçuşu ve Saygı dizisindeki ateşli sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, bu kez de sütyen-ceket kombiniyle sosyal medyanın diline düştü. Ünlü ismin son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri "Alay konusu oldun tebrikler", "Daha kötü olamazdı" gibi yorumlarda bulundular. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Dijital platformlarda yer alan Kuş Uçuşu ve Saygı dizisindeki ateşli sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, bu kez de sütyenli kombiniyle tartışma yarattı.
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Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Aslı karakterine hayat veren Miray Daner'in cesur sahneleri epey konuşulmuştu.
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Güzel oyuncunun başarılı performansı da izleyicilerden alkış almıştı.
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Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinde de rol alan Miray Daner, burada da Boran Kuzum ile ateşli sahnelerde oynadı.
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