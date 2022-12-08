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Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"

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Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"

Kuş Uçuşu ve Saygı dizisindeki ateşli sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, bu kez de sütyen-ceket kombiniyle sosyal medyanın diline düştü. Ünlü ismin son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri "Alay konusu oldun tebrikler", "Daha kötü olamazdı" gibi yorumlarda bulundular. İşte Miray Daner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"

Dijital platformlarda yer alan Kuş Uçuşu ve Saygı dizisindeki ateşli sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Miray Daner, bu kez de sütyenli kombiniyle tartışma yarattı.

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Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Aslı karakterine hayat veren Miray Daner'in cesur sahneleri epey konuşulmuştu.

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Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"

Güzel oyuncunun başarılı performansı da izleyicilerden alkış almıştı.

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Miray Daner'in sütyen-ceket kombini sosyal medyayı salldı: "Alay konusu oldun tebrikler"

Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinde de rol alan Miray Daner, burada da Boran Kuzum ile ateşli sahnelerde oynadı. 

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