Miray Daner'in değişimi görenleri hayrete düşürdü Sevgilisi Kubilay Aka'nın yorumu ne oldu?
Ünlü oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı. Kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan Daner'in değişimi görenleri büyüledi.
Son olarak 'Bir Litre Gözyaşı' adlı dizideki rolüyle gündeme gelen Miray Daner, Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka ile büyük bir aşk yaşıyor.
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Öyle ki genç çift, nazar değer korkusuna kapılmadan aşk dolu fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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20 yaşındaki Miray Daner, bu sefer Instagram'da paylaştığı son fotoğrafıyla gündemde.
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Saçlarını boyatan güzel oyuncunun değişimi herkesi büyüledi.
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