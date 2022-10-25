Miray Daner ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk tatili
Güzel ve yetenekli oyuncu Miray Daner ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor. Yer aldığı dizilerde gösterdiği performansla ekranların aranan yüzü haline gelen Daner, takipçileriyle aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. İkili şimdi de Venedik'e tatile gitti.
Ekranların aranan yüzü haline gelen güzel ve yetenekli oyuncu Miray Daner bir süre önce Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili birlikte Venedik'e tatile gitti.
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile olan oğlu Oğulcan Engin de sevgilisini instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Oğulcan Engin ve Miray Daner geçenlerde bir davete katılmış, şık görüntülerini de Engin paylaşmıştı. İkiliye sevenleri yorum yağdırdı.
Davette Miray Daner'in kolundaki saat dikkat çekmiş ve fiyatı çok konuşulmuştu. Oğulcan Engin'in bu saat için ödediği ücretin 116 bin TL olduğu öğrenilmişti.