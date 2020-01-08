Miray Daner Kubilay Aka barıştı iddiası olay! Daner barışmak için şart koştu
Geçtiğimiz Ağustos ayında ayrılan Miray Daner ve Kubilay Aka'nın barıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Daner, barışmak için bakın ne şart koştu.
Gözde çift Miray Daner ve Kubilay Aka çiftinin ayrılığına ihanet dahil olmuş, ortalık fena karışmıştı. Aka, Daner'den ayrılırken 'İki buçuk seneye yakın olan ilişkimizde her şeye karşı dimdik durduk ilişkimizin sonuna kadar da o güzel gözlerden başka bir göze bakmadım. Bu yüzden bir ihanet söz konusu bile olamaz'' sözlerini sosyal medya hesabına yazmış ardından da Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Hilal Altınbilek ile görüntülenmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Daner'in eski sevgilisi Aka'nın evine girerken görüldüğü iddia edilmiş, ikilinin barıştığı söylentileri hızla yayılmıştı. Kubilay Aka'nın yeniden dönmek istediği Miray Daner’den son bir şans istediği ve güzel oyuncunun teklifi düşündüğü de gelen iddialar arasındaydı.
Son olarak 2. Sayfa programının haberine göre Kubilay Aka ve Miray Daner barıştı. Ancak Daner, barışmak için Aka'ya şaşırtan bir şart koştu.
Miray Daner, eski sevgilisiyle barışma şartı olarak, "Menajerini değiştireceksin" dedi. Aka'nın da bunu kabul etmesi üzerine ikilinin yeniden bir araya geldiği belirtildi.