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Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!

Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!

Genç oyuncu Miray Daner, adeta eridi. Fazla kilolarından kurtulan Daner, yeni görüntüsüyle sevenlerini hayrete düşürdü.

Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!

Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Miray Daner, son görüntüsüyle gündem oldu. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, yeni görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.

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Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!

Son olarak Romeo ve Juliet tiyatro oyununda başrol oynayan Miray Daner, uzun zamandır formunu koruyor.

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Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!

22 yaşındaki oyuncu, son olarak 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fıstık yeşili renkteki hırkasıyla bir poz verdi.

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Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!

Daner'in günden güne adeta erimesi hayranlarının da dikkatini çekti.

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