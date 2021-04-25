Miray Daner fazla kilolarından kurtuldu son haliyle dikkat çekti!
Genç oyuncu Miray Daner, adeta eridi. Fazla kilolarından kurtulan Daner, yeni görüntüsüyle sevenlerini hayrete düşürdü.
Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Miray Daner, son görüntüsüyle gündem oldu. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, yeni görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.
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Son olarak Romeo ve Juliet tiyatro oyununda başrol oynayan Miray Daner, uzun zamandır formunu koruyor.
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22 yaşındaki oyuncu, son olarak 1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından fıstık yeşili renkteki hırkasıyla bir poz verdi.
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Daner'in günden güne adeta erimesi hayranlarının da dikkatini çekti.
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