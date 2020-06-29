Miray Daner Boran Kuzum'un saçlarını kesti! Çekimler öncesi yeni imaj
Vatanım Sensin dizisiyle popülerliklerini arttıran oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum, sosyal medyadan paylaştıkları bir fotoğrafla gündeme geldiler.
Bir dönem Kanal D'de yayımlanıp ekranlara damga vuran Halit Ergenç'in başrolde oynadığı Vatanım Sensin'de yer alan iki oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum, paylaştıkları bir fotoğrafla gündeme geldiler. Miray Daner, Boran Kuzum'un saçlarını kesti.
Şimdilerde 'Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde bir araya gelecek olan Daner ve Boran Kuzum, çekimlere hazırlanmaya başladılar. Çekimler öncesi ikiliden Daner, Kuzum'un saçlarını keserek çok konuşuldu.
Dizinin saç ve kostüm provaları için bir araya gelen ikili eğlenceli anlar yaşadı. Hazırlıklar sırasında Daner eline makası alıp Kuzum'un saçlarını kesti.
'Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi'nin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı'nın oturduğu BluTV'nin İnter Medya yapımcılığında gerçekleştireceği yeni dizisinin başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner yer alıyor.