Miray Daner Boran Kuzum'un saçlarını kesti! Çekimler öncesi yeni imaj

Bir dönem Kanal D'de yayımlanıp ekranlara damga vuran Halit Ergenç'in başrolde oynadığı Vatanım Sensin'de yer alan iki oyuncu Miray Daner ve Boran Kuzum, paylaştıkları bir fotoğrafla gündeme geldiler. Miray Daner, Boran Kuzum'un saçlarını kesti.