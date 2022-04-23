BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67

Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, Etiler'de objektiflere yansıdı.

Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile sarsılan Ece Erken (43), Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

19
Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Danışman arkadaşı ile birlikte görüntülenen sunucu, 1 saat içeride kaldıktan sonra hızlıca AVM'den çıkış yaptı.

29
Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Görüntülendiğini fark eden Erken “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın." ifadelerini kullandı.

39
Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı

Erken "Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur.” dedi.

49