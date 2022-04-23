Miras sorusuna tepkisi şaşırttı! Ece Erken ünlü oyuncuyla kameralara yakalandı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, Etiler'de objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile sarsılan Ece Erken (43), Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
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Danışman arkadaşı ile birlikte görüntülenen sunucu, 1 saat içeride kaldıktan sonra hızlıca AVM'den çıkış yaptı.
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Görüntülendiğini fark eden Erken “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın." ifadelerini kullandı.
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Erken "Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur.” dedi.
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