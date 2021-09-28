Miras krizi! Seyfi Dursunoğlu'nun dostu 'dilencilik yapıyorlar' deyip isyan etti: Bayramda...
Mirasını vefatından önce yeğenleri yerine sosyal yardım kuruluşuna bırak Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyet krizinde yakın dostu Garabet Baltaoğlu ilk kez konuştu.
1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındaki hayata gözlerini yummuştu.
Dursunoğlu, evi ve bankadaki parasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bırakmıştı.
Dursunoğlu, vefatından önce "Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım. Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar." demişti.
Mirastan pay isteyen yeğenleri Cemal Erhan Saydam ile Evren Saydam ‘vasiyetnamenin iptali’ için mahkemeye başvurmuştu.