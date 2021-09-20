Miras davasında yeni gelişme! Seyfi Dursunoğlu 'cenazemi kaldıramaz' demişti

"Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım" diyen Dursunoğlu "Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar." demişti.