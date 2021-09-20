Miras davasında yeni gelişme! Seyfi Dursunoğlu 'cenazemi kaldıramaz' demişti
Sanatçı Seyfi Dursunoğlu mirasını vefatından önce sosyal yardım kurumlarına bırakmıştı. 10 mirasçı arasında yer alan 2 yeğeninin açtığı davada yeni gelişme yaşandı.
1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü haline gelen Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındaki hayata gözlerini yummuştu.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne evi ve bankadaki parasını bağışlayan, şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e bırakan Seyfi Dursunoğlu, vefatından önceki sözleri olay olmuştu.
"Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım" diyen Dursunoğlu "Noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar." demişti.
Servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetine, iki yeğeni tarafından dava açılmıştı.