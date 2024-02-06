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Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

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Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni idrak etmek için yurt genelinde vatandaşlar camileri doldurdu.

Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

Türkiye, asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinde yiten canlarını anarken, denk gelen Miraç Kandili için de camilere akın etti, kaybettikleri için duaya durdu.


İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.

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Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

İstanbul'da Miraç Gecesi

İstanbul'da akşam ezanından itibaren Yeni Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil hem de 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyük Çamlıca Camisi mahyalarla süslendi

Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazısı yansıtıldı.

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Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

Kırklareli

Kırklareli'nde camilerde Miraç Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de akşam ezanından itibaren Mehmet Ali Paşa Camisine gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.

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Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce Miraç Kandili programı düzenlendi.

Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazının ardından kandil programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.

Kayseri

Kayseri'de Hunat Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar programa katıldı, vaaz dinledi.

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