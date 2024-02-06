Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi
Hazreti Muhammed'in, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni idrak etmek için yurt genelinde vatandaşlar camileri doldurdu.
Türkiye, asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinde yiten canlarını anarken, denk gelen Miraç Kandili için de camilere akın etti, kaybettikleri için duaya durdu.
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.
İstanbul'da Miraç Gecesi
İstanbul'da akşam ezanından itibaren Yeni Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil hem de 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Büyük Çamlıca Camisi mahyalarla süslendi
Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına, "Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun" yazısı yansıtıldı.
Kırklareli
Kırklareli'nde camilerde Miraç Kandili dolayısıyla Hızırbey Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Kocaeli
Kocaeli'de akşam ezanından itibaren Mehmet Ali Paşa Camisine gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Elazığ
Elazığ'da İzzetpaşa Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
Mardin
Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Ankara
Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da Balıklıgöl Yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce Miraç Kandili programı düzenlendi.
Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde akşam namazının ardından kandil programı düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.
Kayseri
Kayseri'de Hunat Camii'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar programa katıldı, vaaz dinledi.