Miraç Kandili yurt genelinde dualarla idrak edildi

Türkiye, asrın felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinde yiten canlarını anarken, denk gelen Miraç Kandili için de camilere akın etti, kaybettikleri için duaya durdu.



İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurt genelinde idrak edildi.