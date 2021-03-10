Miraç Kandili namazı nasıl kılınır ne zaman kaç rekattır? Kandil duası
Bugün Miraç Kandili, Müslümanların elini semaya kaldırıp af dilediği mübarek gecelerden biri. İkinci Kadir gecesi hükmünde olan bu gecede nasıl namazı kılınır, miraç namazı nedir, kaç rekattır ve bu gece nasıl dua edilir?
Miraç Kandili namazı var mıdır, miraç gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır ve hangi dualar okunur? Bu gece Hz. Muhammed'in Allah'ın huzurundan namaz müjdesiyle döndüğü gece. Dolayısıyla bu geceyi namaz kılarak geçirmek gerekir. Peki Miraç gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Miraç kandili 12 rekatlık namazı haberimizde.
Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve hacet ile tesbih namazının kılınışını sizin için hazırladık.
Miraç Kandili namazı kılınışı nasıl? Miraç gecesinde Hazreti Muhammed göğe yükseldikten sonra dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle Miraç Kandili aynı zamanda İslam alemine verilen namaz hediyesinin geldiği gecedir. Bu özel gecede kılınacak namazlar da haliyle çok önemli ve kıymetlidir. Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.
Miraç Kandili namazına nasıl niyet edilir?
Miraç Kandili namazına başlamadan önce niyet etmek gerekir. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”