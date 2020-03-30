Miniklerden gökkuşağı resmiyle ‘Evde kal’ çağrısı
Koronavirüsle mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesiyle evlerinde kalan çocuklar, birçok ülkede yeni bir akım başlattı.
Türkiye’nin birçok iline de yayılan akımla birlikte çocuklar evlerinde yaptıkları gökkuşağı resimlerini pencerelere asıyorlar.
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Gökkuşağı resimleriyle çevrelerine kendilerinin de evde kaldığı mesajını vererek “Evde kal” çağrısı yapıyorlar.
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İstanbul Modern Müzesi de bugünlerde bu kampanyaya, tüm çocukları Sarkis'in 'Gökkuşak' adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ederek destek veriyor.
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Çocukların evde kaldığı bu günlerde çizeceği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğrafları, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.
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