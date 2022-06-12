Minik Serçe'nin oğlu açıkladı! 'Sezen Aksu sahnelere dönecek mi?'

Sezen Aksu, Ocak 2016'da Maslak'ta verdiği konserde, 40 yıllık sahne hayatına veda ettiğini açıklamıştı. "Bunlar benim son istanbul konserlerim" diyen sanatçı, yaptığı duygusal veda konuşmasıyla hem kendi ağlamış, hem de hayranlarını ağlatmıştı.