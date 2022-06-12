Minik Serçe'nin oğlu açıkladı! 'Sezen Aksu sahnelere dönecek mi?'
Geçtiğimiz akşam Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer Armutlu'da objektiflere takıldı. Sezen Aksu'nun sahneye geri dönecek mi sorusunu yanıtlayan Özer sevgilisi Alina boz ile Ayrılık iddialarını da cevapsız bırakmadı.
Sanat hayatında 40. yıla ulaşan 'Minik serçe' lakaplı Sezen Aksu 2016'da İstanbul'da müzikseverlerin karşısına çıktığı ve "Sezen'li Yıllar" adını taşıyan konser ile sahne hayatına veda etmişti.
Sezen Aksu'nun 1981 yılında nikah masasına oturduğu Sinan Özer ile evliliğinden olan oğlu Mithat Can Özer geçtiğimiz gün Armutlu'da objektiflere takıldı.
Basın mensuplarını görünce şaşıran Mithat Can Özer yanındaki hanımefendinin kim olduğunu açıklama gereği duyarak "Annemle de birlikte çalışan meşhur Canan Hanım" dedi.
Sezen Aksu, Ocak 2016'da Maslak'ta verdiği konserde, 40 yıllık sahne hayatına veda ettiğini açıklamıştı. "Bunlar benim son istanbul konserlerim" diyen sanatçı, yaptığı duygusal veda konuşmasıyla hem kendi ağlamış, hem de hayranlarını ağlatmıştı.