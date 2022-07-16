Minik Evrim'den 4 yıldır haber alınamıyor! Anne ve baba cezaevinden çıktı ama...

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde Burhan ile Dilek Atış çiftinin küçük çocukları Evrim, 10 Temmuz 2018 tarihinde 3.5 yaşındayken kaybolmuştu. O günden bu güne kadar yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Evrim'in izine rastlanılamadı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Evrim'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma sürdürülüyor.