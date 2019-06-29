Minik Azra selde kurtardığı yavru kediyi sahiplendi
Demirören Haber Ajansı
BOLU Rüzgarlar köyünde meydana gelen sel felaketi sırasında, annesi sel sularına kapılıp kaybolan minik kediyi Azra Gürkan (5) kurtardı. Küçük kız, sahiplenip 'Pamuk' ismini verdiği kedinin tüm bakımını üstlenip, gün boyu onunla oynuyor.
Bolu merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde 19 Haziran'da meydana gelen selde köydeki evlerde ve tarlalarda maddi hasar meydana geldi. Selin köyde en fazla etkilediği evlerden biri de Safiye ve Nazım Çakır'ın evleri oldu.
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Yaşlı çiftin, dere kenarında bulunan evlerinin önünde bulunan krediyle aldıkları traktör ve bazı tarım aletleri sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi
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Sel felaketi sırasında Azra Gürkan da annesi Cemile Gürkan (39) ile birlikte dedesi ve anneannesinin evindeydi. Küçük kız bir kedinin sel sularına kapıldığını gördü.
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Arkasında ise yavru bir kedinin kaldığına şahit olunca onu alarak güvenli bir yere koydu.
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