Minik Alperen'i vahşice katledip gizlice gömmüşlerdi! Anneden mahkemede şok eden savunma
KAYSERİde 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin vahşice dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada yeni gelişme. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Alperen'in annesi Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer yeniden hakim karşısına çıktı. Sevgilisiyle birlikte oğlunu gizlice gömen cani anne Emel Öner, olay sırasında Sezer'den olan kızının yanlarında olduğunu belirterek, "Kızımı da öldürmekle tehdit etti" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta geçen yıl 15 Haziran'da meydana gelen olayda, Harun Sezer 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü.
Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Harun Sezer, bu sırada kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da tutuklanmıştı. Anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.
Kızımı öldürmekle tehdit etti
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü İletişim Sistemi ile katıldı. Sanık Emel Öner, ilk eşinden olan oğlu Alperen'i Harun Sezer'in öldürdüğünü ileri sürerek şunları söyledi:
"Ben de ölmeliydim. Engel olamadım. Diğer kızımı öldürmekle tehdit etti. Duvara çarptı. Şoka girdim. 'Yapma' dedim. Bu sırada kucağımda kızım vardı. Kızımla birlikte beni duvara çarptı. Çocuğum, ensesine vurunca elimden yere düştü. Bana uyguladığı darbelerle de ben bayıldım."