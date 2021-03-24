Minik Alperen'i vahşice katledip gizlice gömmüşlerdi! Anneden mahkemede şok eden savunma

"Ben de ölmeliydim. Engel olamadım. Diğer kızımı öldürmekle tehdit etti. Duvara çarptı. Şoka girdim. 'Yapma' dedim. Bu sırada kucağımda kızım vardı. Kızımla birlikte beni duvara çarptı. Çocuğum, ensesine vurunca elimden yere düştü. Bana uyguladığı darbelerle de ben bayıldım."