Minik Abdurrahman'ın umudu koronavirüse takıldı! Annesini bekliyor
ADANA'ya lösemi tedavisi için gelen 2 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman, ilik nakli için annesi ve kardeşini bekliyor. Salgın sonrası Suriye'den Türkiye'ye geçemeyen annesi ve kardeşi, yetkililerin onayını bekliyor. Küçük Abdurrahman'ın ise yaşama umudu çıkacak o izin belgesine bağlı.
Lösemi hastası 2 yaşındaki oğlu Abdurrahman’ın tedavisi için Adana’ya gelen Suriye uyruklu Muhlis Julli, koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapanınca ilik nakli için geride kalan eşi ve diğer oğlunu Türkiye’ye getiremedi. Annesi ve kardeşi Suriye’de kalan Abdurrahman ise çaresizce kaldı.
Suriye’nin İdbib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin 2 yaşındaki oğulları Abdurrahman’a doğuştan lösemi teşhisi konuldu. Küçük çocuğun durumu ağırlaşınca baba Muhlis, oğlunu 6 ay önce gerekli izinleri alıp Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hematoloji servisine getirdi. Kentin Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi’nde de ev tutan baba, oğlunun tedavi sürecini başlattı.
Doktorlar, 'anne ve kardeşinin iliği uyabilir'
Aradan aylar geçmesine rağmen küçük Abdurrahman’a uygun ilik bir türlü bulunamadı ve doktorlar kardeşi ve annesinin iliklerinin uyabileceğini babaya söyledi. Ancak korona virüs nedeniyle sınır kapıları kapandığı için anne ve oğlu Suriye’den Türkiye’ye gelemedi.
Balcalı Hastanesi anne ve kardeş için ‘Tedavi nedeniyle Türkiye’ye gelmeli’ diyerek dilekçe yazarken, Adana Valiliğine bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü de baba Muhlis’in eşi ve oğlunu almaya gidebilmesi 22 Nisan tarihinde 1 Mayıs’a kadar geçerli ‘Yol izin belgesi’ düzenledi.