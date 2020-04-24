Minik Abdurrahman'ın umudu koronavirüse takıldı! Annesini bekliyor

Doktorlar, 'anne ve kardeşinin iliği uyabilir'

Aradan aylar geçmesine rağmen küçük Abdurrahman’a uygun ilik bir türlü bulunamadı ve doktorlar kardeşi ve annesinin iliklerinin uyabileceğini babaya söyledi. Ancak korona virüs nedeniyle sınır kapıları kapandığı için anne ve oğlu Suriye’den Türkiye’ye gelemedi.



