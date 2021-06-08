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Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

Babasının ölümünden sonra verdiği pozlarla tepki çeken Duygu Özaslan'ın yeni pozu ortalığı karıştırdı.

Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde babasını kaybederek tarifsiz bir acı yaşamıştı. Yeni kaybettiği babasının ardından basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte yeniden Bodrum'da tatile çıkmıştı.

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Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

Özaslan, sosyal medya hesabından bikinili fotoğraf paylaşınca takipçileri tarafından eleştirilmişti.

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Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

Özaslan'ın paylaşımına; "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" şeklinde yorumlar gelmişti. 

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Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

Geçtiğimiz gün Özaslan takipçisinden gelen "Yüzün çok soluk görünüyor, her fotoğrafında öyle. Ne çabuk atlatıyorsunuz, İnsanın babası ölmüş, babası. Nasıl fotoğraf çekilme arzusunda olabiliyorsun? Nasıl emoji koyup resimler paylaşabiliyorsun? G..n de batsın, bikinin de batsın. Duygusuz pislik." mesajı ifşa etmişti.

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