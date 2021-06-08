Minicik bikinisiyle reklam yaptı! Duygu Özaslan'a tepki yağdı: Kemikleri sızlıyor

Geçtiğimiz gün Özaslan takipçisinden gelen "Yüzün çok soluk görünüyor, her fotoğrafında öyle. Ne çabuk atlatıyorsunuz, İnsanın babası ölmüş, babası. Nasıl fotoğraf çekilme arzusunda olabiliyorsun? Nasıl emoji koyup resimler paylaşabiliyorsun? G..n de batsın, bikinin de batsın. Duygusuz pislik." mesajı ifşa etmişti.