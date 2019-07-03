Minibüste yardım çığlığı! Düğün sabahı tecavüze uğradı intihar etmek istedi

İntihar ardından şüpheli eş Yakup Y.'nin aşağıya inerek kendisini eve çıkardığını, annesinin bu sırada evde olduğunu, düşmesinden kaynaklı sırtının da kanlar içinde olduğunu söyledi. Buna rağmen kendisini kimsenin doktora götürmediğini ifade etti.