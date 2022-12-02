Minibüste kelepçeli tacizde yeni detaylar çıktı! Genç kız anlattı hepsi iğrenç ...

Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkışıp, ellerini de plastik kelepçeyle bağladı. Genç kız, şoföre direndi. S.S.Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü S.S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan, saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalanarak cezaevine gönderildi.