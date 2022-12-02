Minibüste kelepçeli tacizde yeni detaylar çıktı! Genç kız anlattı hepsi iğrenç ...
Sakarya’da bir minibüste 21 yaşındaki kıza cinsel taciz teşebbüsünde bulunan ve plastik kelepçeyle minibüsün demirlerine bağlayan saldırgan, genç kızın direnmesi üzerine darp etmişti. Sürücü S.S.Y.'nin 6 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilmişti. Bu olayın yaşanmasının ardından konuşan genç kızın annesi, Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' dedim, 'Tanımıyorum' dedi. Minibüsler kimlere emanet ediliyor'' diyerek yaşananlara isyan etti.
Olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi.
Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkışıp, ellerini de plastik kelepçeyle bağladı. Genç kız, şoföre direndi. S.S.Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü S.S.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan, saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Cezaevinden yeni çıkmış
Gözaltına alınan S.S.Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
Minibüs sahibi şoförü tanımıyormuş
Öte yandan Sabah'a konuşan anne Merve K. yaşananlara isyan ederek açıklamalarda bulundu. Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' diye sorunca 'Tanımıyorum' dedi.