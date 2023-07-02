Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü
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VAN'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan minibüs Van Gölü'ne uçtu. Kazada çok sayıda vatandaş yaralanırken minibüs kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi.
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H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
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11 kişi yaralandı
Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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