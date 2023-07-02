BIST 5.759
DOLAR 25,89
EURO 28,13
ALTIN 1.597,99

Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü

|
Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü

VAN'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan minibüs Van Gölü'ne uçtu. Kazada çok sayıda vatandaş yaralanırken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi.

111
Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü

H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu. 

211
Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. 

311
Minibüs Van Gölü'ne uçtu! Yaralılar var, görüntüler dehşete düşürdü

11 kişi yaralandı

Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

411