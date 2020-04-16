Minibüs denetiminde ilginç diyalog: Virüs bunu unutmaz

TOPLU TAŞIMAYA PEÇETE İLE BİNDİ CEZA YEDİ: Cadde üzerinde durdurulan bir dolmuşta maskesi olmayan yolcunun ağzını peçete ile kapattığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dolmuştan indirilen yolcuya 1000 lira cezai işlem uygulandı. Yolcu "çok yakın yerde bindim. Maskemi evde unuttuğum için ağzımı peçete ile kapattım" dedi. Polis ise "Siz maskenizi unuttunuz ama virüs bunu unutmaz" dedi.