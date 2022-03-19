Mini şortu ve kaslarıyla şov yaptı Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın Instagram pozları olay
Son yıllarda düzenli spor yapmasıyla ve geliştirdiği vücuduyla sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal hayranlarından tam not aldı!
Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla bilinen ünlü oyuncu Irmak Ünal, son olarak spor yaptığı anları paylaştı. Spor sütyeni ve mini şortuyla halter kaldıran Ünal'a hayranlarından tam not geldi.
2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçtikten sonra sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.
Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor.
Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve spor sütyeniyle dikkat çekti.