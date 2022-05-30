Mini etek, mayo derken şimdi de deri taytıyla gündemde! Hanife'nin tarzı yine dile düştü
Sosyal medyada her yaptığı, her paylaşımı olay olan bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife, şimdi de deri taytıyla dile düştü! 2019 yılında Kemal Ayvaz ile evlenen ve eşiyle aşk pozlarını paylaşan Hanife'nin takipçileri yerden yere vururken bazıları da kime ne istediğini giyer yorumunu yaptı.
Bir dönem izdivaç programlarının aranan yüzü olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündemden düşmüyor. Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı deri taytlı fotoğrafıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Gürdal'ın taytlı fotoğrafı takipçileri arasında tartışma yarattı.
Katıldığı evlilik programlarında adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Daha önce başörtüsünü çıkarma kararı aldığı için takipçilerini ikiye bölen Hanife, bu defa deri taytlı paylaşımıyla dikkat çekti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen gelin adayı paylaşımlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.