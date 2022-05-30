Mini etek, mayo derken şimdi de deri taytıyla gündemde! Hanife'nin tarzı yine dile düştü

Bir dönem izdivaç programlarının aranan yüzü olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gündemden düşmüyor. Gürdal, sosyal medya hesabından paylaştığı deri taytlı fotoğrafıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Gürdal'ın taytlı fotoğrafı takipçileri arasında tartışma yarattı.