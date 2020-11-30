Mini etek açıklaması olay yaratan Öykü Çelik'ten yeni açıklama geldi böyle savundu
Korona partilerinin müdavimlerinden Öykü Çelik, "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" sözleriyle tepki çekmişti. Yeni açıklamasıyla kendisini savunmaya çalıştı.
Koronavirüse rağmen ev partilerinden vazgeçmemesiyle gündem olan Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasıyla ağızları açık bıraktı. Öykü Çelik katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla tepki çekti.
Çelik son olarak ise "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti. Oyuncu Öykü Çelik, ''Sanane Cihanna?'' adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına verdiği yanıtlarla kısa sürede gündem oldu.
Çelik tepki çeken açıklamasının devamında " Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum” açıklamasında bulundu.
Öykü Çelik sosyal medyada gündem olunca yanlış anladığını söyledi. Öykü Çelik açıklamasında şunları dile getirdi: