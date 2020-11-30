Mini etek açıklaması olay yaratan Öykü Çelik'ten yeni açıklama geldi böyle savundu

Çelik son olarak ise "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti. Oyuncu Öykü Çelik, ''Sanane Cihanna?'' adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına verdiği yanıtlarla kısa sürede gündem oldu.