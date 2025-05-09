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Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!

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Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!

İstanbul Kadıköy'deki pazarda vahşice bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'de yürekleri dağladı.

Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!

Olayın ardından başlatılan soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!

Öte yandan ün görülen 2. duruşmada da karar çıkmadı, dava 20 Haziran'a ertelendi.

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Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!

Tüm Türkiye davadan çıkacak kararı beklerken katillerden birinin arkadaşının TikTok paylaşımları infiale neden oldu.

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Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!

MAHKEME ERTELENİNCE 'KUDURUN' YAZDI

Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'ın 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşıldı.

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