Minguzzi'nin katillerine destek verdi: Size manitamın elini öptüreceğim!
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İstanbul Kadıköy'deki pazarda vahşice bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümü Türkiye'de yürekleri dağladı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Öte yandan ün görülen 2. duruşmada da karar çıkmadı, dava 20 Haziran'a ertelendi.
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Tüm Türkiye davadan çıkacak kararı beklerken katillerden birinin arkadaşının TikTok paylaşımları infiale neden oldu.
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MAHKEME ERTELENİNCE 'KUDURUN' YAZDI
Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'ın 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları X'te paylaşıldı.
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