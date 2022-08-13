Mine Tugay'dan şok eden Medcezir itirafı! Diziden ayrılmasının arkasında bambaşka bir sır varmış!

Mine Tugay, bir zamanların favori dizisi Medcezir'de Ender karakterini canlandırıyordu. Karakter, birinci sezonda ölmüş, ikinci sezonda devam etmemişti. Mine Tugay'ın diziden aniden ayrılış sebebinin ne olduğu merak ediliyordu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından Medcezir paylaşımı yapınca akıllara gelen ve tekrar tekrar sorulan bu soruyu da yanıtladı. Bakın diziden ayrılmasının asıl sebebi neymiş...