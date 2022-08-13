Mine Tugay'dan şok eden Medcezir itirafı! Diziden ayrılmasının arkasında bambaşka bir sır varmış!
Oyuncu Mine Tugay, son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımları, cesur pozları ve fit vücuduyla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Tugay'ın son olarak paylaştığı Medcezir paylaşımı, akıllara diziden ayrılış sorularını getirdi. Dizide canlandırdığı 'Ender' karakterinin aniden ölmesinin ardındaki sebep bakın neymiş...
Mine Tugay, bir zamanların favori dizisi Medcezir'de Ender karakterini canlandırıyordu. Karakter, birinci sezonda ölmüş, ikinci sezonda devam etmemişti. Mine Tugay'ın diziden aniden ayrılış sebebinin ne olduğu merak ediliyordu. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından Medcezir paylaşımı yapınca akıllara gelen ve tekrar tekrar sorulan bu soruyu da yanıtladı. Bakın diziden ayrılmasının asıl sebebi neymiş...
2013 - 2015 yılları arasında yayınlanan "Medcezir" dizisinde iş insanı 'Ender Kaya Serez' karakterine hayat veren Mine Tugay, başarılı oyunculuğuyla ve yer aldığı projelerle adından sık sık söz ettiriyor.
Medcezir dizisinde Barış Falay ile partner olan Mine Tugay, dizinin ilk sezonunda boy göstermiş fakat yaşanan bazı anlaşmazlıklar sebebi ile projeden ölerek ayrılmış ve ikinci sezonda yer almamıştı.
Zaman zaman Medcezir'deki rolüyle gündeme gelen Tugay, son paylaşımıyla bir kez daha ses getirdi.