Mine Tugay mini etek giydi poz verdi! 43'lük güzelin pozlarına bakın
Medcezir dizisindeki performansıyla dizilerin gözdesi olan, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan Mine Tugay'ın sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı.
Bir çok ünlü dizide yer alarak her zaman dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay sosyal medyayı da sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları için verdiği pozlar ateş etti. Mini elbisesiyle verdiği pozlara yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Kim der ki 43 yaşında' diyerek beğenilerini dile getirdi.
Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor.
Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti. 43 yaşındaki Tugay, bu defa paylaştığı pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Tugay’ın pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.