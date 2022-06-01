Mine Tugay mini etek giydi poz verdi! 43'lük güzelin pozlarına bakın

Bir çok ünlü dizide yer alarak her zaman dikkatleri üzerine çeken Mine Tugay sosyal medyayı da sık sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları için verdiği pozlar ateş etti. Mini elbisesiyle verdiği pozlara yorum yağdı. Bazı takipçileri 'Kim der ki 43 yaşında' diyerek beğenilerini dile getirdi.