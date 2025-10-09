Mine Tugay imaj değişikliği yaptı, son haliyle ortalığı ateşe verdi!
Ünlü oyuncu Mine Tugay her yaptığıyla çok konuşulurken yaptığı imaj değişikliğiyle ortalığı kasıp kavurdu. Son hali sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.
Oyuncu Mine Tugay son zamanlarda en çok dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Can Borcu dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle ekranların sevilerek izlenen oyuncucu Tugay, adeta yıllara meydan okuyor. Son olarak yaptığı imaj değişikliğini sosyal medya hesabından paylaştı ve ortalığı ateşe verdi. O haline beğeni ve yorum yağdı.
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.
Yıllar içindeki değişimi çok konuşulan Tugay, bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle gündeme geldi.
"YENİ İMAJ"
“Yeni imaj, yeni enerji” notuyla Instagram’dan paylaşım yapan oyuncu, uzun yıllardır imzası haline gelen kızıl saçlarına kakül kestirdi. Tugay, fotoğrafının altına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.