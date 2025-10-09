Mine Tugay imaj değişikliği yaptı, son haliyle ortalığı ateşe verdi!

Oyuncu Mine Tugay son zamanlarda en çok dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Can Borcu dizisinde canlandırdığı Emel karakteriyle ekranların sevilerek izlenen oyuncucu Tugay, adeta yıllara meydan okuyor. Son olarak yaptığı imaj değişikliğini sosyal medya hesabından paylaştı ve ortalığı ateşe verdi. O haline beğeni ve yorum yağdı.