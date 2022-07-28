Mine Tugay güzelliği ile mest etmişti meğer estetik harikasıymış... İşte eski hali, görünce şoke olacaksınız
Medcezir dizisindeki rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran, kızıl saçları ve beyaz teniyle kendisine hayran bırakan Mine Tugay önceki gün 44 yaşına girdi. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Tugay tam bir estetik harikası çıktı, doğal halini görenler şoke oldu...
Bir dönem ekranlara damga vuran, tekrarları ilgiyle izlenen " Medcezir" dizisindeki rolüyle adını duyuran başarılı performansıyla akıllara kazınan Mine Tugay güzelliği ile mest etmişti. Birçok projede oynayan Tugay önceki gün 44 yaşına bastı. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu. İşte kariyerinin ilk yıllarında olan Tugay'ın doğal fotoğrafları...
Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay tatil pozları ile nefes kesmişti. Son olarak siyah bikinisi ile boy gösteren Mine Tugay'ın pozuna beğeni yağdı. Takipçileri tarafından çokça beğenilen tatil paylaşımları Instagram'ı adeta yakıp geçmişti. Peki Mine Tugay doğal güzel mi? Meğer Mine Tugay da estetik harikasıymış...
Mine Tugay'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırıyor. İşte kariyerinin ilk yıllarında Mine Tugay'ın estetiksiz halleri
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Mine Tugay'ın bugün doğum günü. 44 yaşına basan Mine Tugay düzgün fiziği ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç kızları kıskandırıyor.