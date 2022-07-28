Mine Tugay güzelliği ile mest etmişti meğer estetik harikasıymış... İşte eski hali, görünce şoke olacaksınız

Bir dönem ekranlara damga vuran, tekrarları ilgiyle izlenen " Medcezir" dizisindeki rolüyle adını duyuran başarılı performansıyla akıllara kazınan Mine Tugay güzelliği ile mest etmişti. Birçok projede oynayan Tugay önceki gün 44 yaşına bastı. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan Tugay'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu. İşte kariyerinin ilk yıllarında olan Tugay'ın doğal fotoğrafları...