Mine Tugay benzerliği olay Bez Bebek dizisinin oyuncusu Yağmur şimdilerde ortalığı sallıyor
Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, son haliyle hayrete düşürdü.
İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, son haliyle şaşırttı.
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Yayın hayatı 3 yıl süren dizide, merhametli ve içten tavırlarıyla, bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti Asena Keskinci... Bir zamanlar ekranlardan evlerimize konuk olan çocuk yıldız, şimdilerde ise ortalığı kasıp kavuruyor.
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Keskinci'nin yıllar içindeki değişimi, Instagram kullanıcılarını şaşkına çevirdi.
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Genç oyuncunun son haline, ''Mine Tugay sandım'', ''Her yer estetik'', ''Burnunu yaptırmış inanmıyorum'', ''Ey burun sen nelere kadirsin'', ''Bu kız estetiksiz olamaz'' ve ''Mine Tugay'ı oynar ilerleyen yaşlarda'' gibi yorumlar yapıldı.
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