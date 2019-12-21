Mine Tugay benzerliği olay Bez Bebek dizisinin oyuncusu Yağmur şimdilerde ortalığı sallıyor

Genç oyuncunun son haline, ''Mine Tugay sandım'', ''Her yer estetik'', ''Burnunu yaptırmış inanmıyorum'', ''Ey burun sen nelere kadirsin'', ''Bu kız estetiksiz olamaz'' ve ''Mine Tugay'ı oynar ilerleyen yaşlarda'' gibi yorumlar yapıldı.