Mine Koşan mahkemeye gitmişti! Çağla Şikel'den ilk yorum...

"SAYGISIZLIĞIM OLMADI"

Çağla Şıkel; "Mine hanım o kadar kıymetli bir sanatçı ki... Üzüldüyse, kırıldıysa herhangi biri tarafından ki benim hiç saygısızlığım olmadı. Hiçbir büyüğüme de olamaz. O tamamen yapım şirketiyle arasında olan bir şey. Bize bu kadar eşlik etti, kısmet bu kadarmış. Onu çok seviyoruz ve her zaman çok kıymetli" dedi.