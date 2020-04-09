Mimar Sinan'ın vefatının 432'inci yılında göz kamaştıran eserleri
Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, vefatının 432'inci yılında da dehası, eserlerindeki ustalık, mühendislik ve ince işçilikle hayranlık uyandırmaya devam ediyor.
Özellikle hem tasarım alanında hem de yapısal kuruluş açısından taşıyıcı düzenini mühendislik birikimi sayesinde çok ileri düzeye götürdü. Hem sürekli hem noktasal taşıyıcı elemanları, yapı detaylarını yeni çözümlere götürerek Osmanlı mimarlık tarihinde büyük bir devrim yaptı. Bu yanı ile Sinan hem Osmanlı coğrafyasında hem de dünya mimarisinde Osmanlı mimarisinin özgünlüğünü ortaya koymuş oldu.
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Uzun yıllardır Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı ve inşaat mühendisi Mimar Sinan'ın eserlerini fotoğraflayan usta fotoğrafçı Cemil Şahin, en büyük mimar Mimar Sinan'ın ölümünün 432'nci yılını peserlerinin fotoğraflarıyla kutladı. İşte o kareler...
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