BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48

Milyonluk modifiye araçlar Trabzon'da festivalde buluştu

|
Milyonluk modifiye araçlar Trabzon'da festivalde buluştu

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde iki gün sürecek "AutoFest 2025 Ortahisar Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali" başladı.

Milyonluk modifiye araçlar Trabzon'da festivalde buluştu - Resim: 1

Ortahisar Belediyesinin destekleriyle Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde organize edilen festivale Trabzon'un yanı sıra Edirne, Erzurum, Osmaniye, Antalya, Kayseri ve Rize'den bin modifiye araç ve sürücüsü katıldı.

19
Milyonluk modifiye araçlar Trabzon'da festivalde buluştu - Resim: 2

Festival kapsamında basıklık, güzellik ve desibel yarışmaları, drift gösterisi ile dj performansları gerçekleştirilecek.

29
Milyonluk modifiye araçlar Trabzon'da festivalde buluştu - Resim: 3

Vatandaşlar festivale ilgi gösterirken, beğendikleri araçlarla fotoğraf çektirdi.
Festivale katılan Muzaffer Patan, AA muhabirine, Giresun'un Doğankent ilçesinden modifiyeli magirus model minibüsüyle gelerek festivale katıldığını söyledi.

39
Milyonluk modifiye araçlar Trabzon'da festivalde buluştu - Resim: 4

Patan, geçen yılda festivale katıldığını belirterek, "Bu araç bizde hastalık. Ses sistemi, iç dizaynı olsun hepsi özel yapım. Maliyetli olduğu için üç ortak birlikte aldık." dedi.

49