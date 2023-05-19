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Milyonluk büyü vurgunu! Paraları eğlence mekanlarında böyle harcamışlar: Görüntüler şoke etti!

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Milyonluk büyü vurgunu! Paraları eğlence mekanlarında böyle harcamışlar: Görüntüler şoke etti!

Sosyal medyada çeşitli hesaplar üzerinden büyü yapma ilanı vererek para alan ve bu kişileri ifşa edeceklerini söyleyerek şantaj ve tehditle tekrar para isteyen 5 şüphelinin oyununu polis bozdu. 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandıran zanlıların haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ise şoke etti.

Milyonluk büyü vurgunu! Paraları eğlence mekanlarında böyle harcamışlar: Görüntüler şoke etti!

Sosyal medyada çeşitli hesaplar üzerinden büyü yapma ilanı vererek para alan ve bu kişileri ifşa edeceklerini söyleyerek şantaj ve tehditle tekrar para isteyen 5 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. 

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Milyonluk büyü vurgunu! Paraları eğlence mekanlarında böyle harcamışlar: Görüntüler şoke etti!

Dolandırıcıların, bu yöntemle 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdığı ve haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı.

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Milyonluk büyü vurgunu! Paraları eğlence mekanlarında böyle harcamışlar: Görüntüler şoke etti!

Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, şüphelileri Sakarya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. 

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Milyonluk büyü vurgunu! Paraları eğlence mekanlarında böyle harcamışlar: Görüntüler şoke etti!

Operasyon neticesinde zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 420 bin lira ile birlikte 13 cep telefonu, 2 bilgisayar, 8 adet yabancı şahıslara ait sim kart, 10 adet başka şahsa ait banka kartı ele geçirildi.

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