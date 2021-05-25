Milyonlarını yatırdı! 3 arkadaş Zonguldak'ta 20 kadını istihdam edip tarıma başladı
İSTANBUL'da yaşayan iş insanı Sezgin Çalışkan, çocukluk arkadaşlarıyla bir araya gelerek, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Miyesseler köyünde 630 dönümlük araziyi kiralayıp tarıma başladı.
İstanbul'da ve farklı şehirlerdeki imalathanelerinde pasta, kurabiye gibi unlu mamuller üreterek zincir marketlerin tedarikçiliğini yapan Sezgin Çalışkan, çocukluk arkadaşları Ercan Topaloğlu ve Emrah Turan ile bir araya gelerek, memleketleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine yatırım yapmaya karar verdi.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Miyesseler köyü yakınındaki Filyos Çayı kenarında atıl durumdaki 630 dönüm arazi kiralayan Sezgin Çalışkan ve arkadaşları, alana ilk olarak 185 bin çilek ile 100 bin kapya biberi fidesi dikti.
300 bin çilek fidesi desteği: Çevre köylerden 20 kadın istihdam edilerek, üretime başlandı. Üretilen ürünler için zincir marketlerle anlaşmalar yapıldı. Çaycuma Belediyesi de yapılan yatırıma destek için Çalışkan'a üretim ve istihdamı artırması amacıyla 300 bin çilek fidesi desteğinde bulundu.
Hedef 35 kadının istihdam edilmesi: Üretim alanı gün geçtikçe artırılırken, hasat zamanında 35 kadına istihdam edilmesi hedefleniyor. Çalışkan, ayrıca toprak verimliliğini analiz ettirdikten sonra bölge toprağının ne kadar verimli olduğunu köylülere de anlatmaya başladı. Tarlasını köylülere açan Çalışkan, halkı boş arazileri işleyerek üretime katkıda bulunmaları için profesyonel üretimi öğretmek için çalışmalar yapıyor.