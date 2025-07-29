Milyonların gözü bu masada! Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Buna göre milyonlarca memur ve emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarında alacakları 4 ayrı zam oranı kesinleşecek. Memur-Sen, taban aylığa zam, refah payı ve oransal artışlar dahil toplamda yüzde 88 zam talep etti. Türkiye Kamu-Sen, 2026 için yüzde 92,3 kümülatif zam, 2027 içinse yüzde 45,2 artış talep ediyor. Kira yardımı, 3600 ek gösterge, gelir vergisi indirimi ve bayram ikramiyesi gibi sosyal haklar da masada.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Bu görüşmeler 2026-2027 yıllarını kapsayacak. Toplu sözleşme görüşmeleri 5 milyonu bulan kamu çalışanı ve 3 milyonu bulan emekli ile birlikte yaklaşık 8 milyon vatandaşı ilgilendirecek.
GÖRÜŞMELERDE HANGİ BAŞLIKLAR KONUŞULACAK?
Yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri 2026 ve 2027 yıllarında verilecek 4 ayrı zam oranını da kesinleştirecek. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ve Temmuz ile 2027 yılı Ocak ve Temmuz aylarında alacakları zam oranları kesinleşecek. Bunlara ilaveten bilindiği gibi ayrıca enflasyon farkı da ödeniyor.
MEMUR- SEN: 2026 İÇİN YÜZDE 88, 2027 İÇİN YÜZDE 46
Toplu sözleşme görüşmelerinde yer alan ve en büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen kendi taleplerini açıkladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti.
İkinci 6 ayda yüzde 20 artış isteyen Memur-Sen, 2027'nin ilk 6 ayında taban aylığa 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayında da yüzde 15 zam teklif ediyor. Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesi de öneriler arasında. Böylece konfederasyonun zam teklifi kümülatif olarak 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46.