Milyonların gözü bu masada! Kimin maaşına ne kadar zam gelecek?

MEMUR- SEN: 2026 İÇİN YÜZDE 88, 2027 İÇİN YÜZDE 46

Toplu sözleşme görüşmelerinde yer alan ve en büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen kendi taleplerini açıkladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti.