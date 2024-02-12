Milyonların beklediği uygulama artık e-devlet'te! Tıkla ne zaman emekli olacaksın öğren

Birçok işlem dakikalar içinde yapılabiliyor. Doğru ve güvenli bilgilere erişilebiliyor.

e-Devlet portalı kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi. Bugüne kadar SGK'nın internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama artık e-Devlet'ten gerçekleştirilebilecek.