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Milyonların beklediği ara zammın detayları belli oldu! En düşük maaş kaç para olacak?

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Milyonların beklediği ara zammın detayları belli oldu! En düşük maaş kaç para olacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği ara zamma ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Masadaki üç alternatiften seyyanen zammın konuşulduğu, zammın ise yeni yıl gelmeden yapılması planlandığı belirtildi.

Milyonların beklediği ara zammın detayları belli oldu! En düşük maaş kaç para olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca emeklinin gündeminde olan 'zam' konusuna ilişkin açıklama yaptı.

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Milyonların beklediği ara zammın detayları belli oldu! En düşük maaş kaç para olacak?

Meclisin açılmasıyla ilk gündem maddelerinden birisi olan emekliye ara zamda masadaki üç alternatif olan "Seyyanen, en düşük aylığın yükseltilmesi ve oransal bir artış"tan seyyanen zammın konuşulduğu aktarıldı. 

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Milyonların beklediği ara zammın detayları belli oldu! En düşük maaş kaç para olacak?

Konunun Bakanlar Toplantısı'nın ardından son şeklinin verilip meclise gönderileceği ifade edildi.

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Milyonların beklediği ara zammın detayları belli oldu! En düşük maaş kaç para olacak?

Emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılması beklenirken Bakan Işıkhan Bağ-Kur primlerine ilişkin de açıklama yaptı.

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