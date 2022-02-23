Milyonların acı çekmesine yol açacak! Basında manşetler Ukrayna Rusya'ya ayrıldı: 'Boris; çılgın Vlad'ı durdur

Biden, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki varlığını güçlendirmesine karşılık ABD'nin NATO Baltık müttefiklerini korumak için güçlerini harekete geçirdiğini açıkladı. Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2'nin durdurulması için Almanya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Rusya bir sonraki hamlesini düşünürken, biz de bir sonraki hamlemizi hazırladık. Rusya, saldırganlığını sürdürürse daha da ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.





