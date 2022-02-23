Milyonların acı çekmesine yol açacak! Basında manşetler Ukrayna Rusya'ya ayrıldı: 'Boris; çılgın Vlad'ı durdur
Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde atılan tüm uzlaşma adımları sonuçsuz kaldı ve Putin'in Donbas’ta ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından savaş artık ihtimal olmaktan çıkarak gerçek bir tehdide dönüştü. Batı dünyası birer birer yaptırım kararlarını açıklarken en büyük darbe bir kez daha ABD'den geldi. Biden'ın açıkladığı yaptırım kararlarıyla birlikte tüm dünya basınının manşetleri bir anda Rusya'yı durdurmak için ortaya konan planla doldu.
Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği konuşma dün akşam saatlerinde gerçekleşti ve Beyaz Saray'dan konuşan Biden, ABD`nin Ukrayna'da bir Rus işgalinin başladığını ifade ederek, "Rusya dün gece Ukrayna'ya güçlerini yerleştirdi ve şu anda daha fazla güç getirmek, daha ileri gitmek fikrindeler. Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır" dedi.
Rusya ile savaşmak niyetinde olmadıklarını tekrarlayan ve ABD'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını açıklayan Biden, "İki büyük Rus finans kurumuna tam engelleme yaptırımları, Rus devlet borcuna kapsamlı yaptırımlar uyguluyoruz. Bu, Rusya hükümetini Batı finansmanından kestiğimiz anlamına geliyor. Yani bu artık Batı'dan para toplayamayacağı ve Avrupa pazarlarında ticaret yapamayacağı anlamına geliyor" dedi.
Biden, Rusya'nın işgal eylemine yanıt olarak Rus oligarklarına da Yaptırım uygulanacağını aktararak, “Yarından itibaren başlayarak, Rusya'nın seçkinlerine yaptırımlar uygulayacağız" dedi.
Biden, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki varlığını güçlendirmesine karşılık ABD'nin NATO Baltık müttefiklerini korumak için güçlerini harekete geçirdiğini açıkladı. Biden, ABD'nin Kuzey Akım 2'nin durdurulması için Almanya ile birlikte çalıştığını belirterek, "Rusya bir sonraki hamlesini düşünürken, biz de bir sonraki hamlemizi hazırladık. Rusya, saldırganlığını sürdürürse daha da ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.