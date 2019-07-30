Milyonları vardı kulübede kuru ekmek yedi müdürün ilk ifadesi şaşırttı

İlk etapta 4 zanlı tutuklandı: Yapılan bu tespitlerin ardından özel ekip operasyonlara başladı. Olaydan hemen sonra yapılan operasyonda polis zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K., Mehmet G., Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. yakaladı. Zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.