Milyonları ilgilendiriyor! SGK yeni yasa ile her şey sil baştan!

Bildiğiniz gibi çok genel sağlık sigortası primi borçları var. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı ve 1-1-2015'ten sonra genel sağlık sigortası prim borçları artık alınmayacak. Yani 1-1-2015'ten sonra tahakkuk etmeye başlayacak. Bununla ilgili bir düzenleme oldu. Ortak sağlık birimleriyle ilgili yeni bir düzenleme var. Tüm iş yerleri artık ortak sağlık birimiyle çalışmak zorunda iş güvenliği yasasına göre. Tek tek ele alalım.