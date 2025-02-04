Milyonları ilgilendiriyor! SGK yeni yasa ile her şey sil baştan!
SGK'da yeni yasa neleri kapsıyor, sorusu emekliler, çalışanlar, borçlanma yapacaklar, engelli çalışanlar, staj ve çırak mağdurları, kıdem tazminatı alacaklar başta olmak üzere milyonları ilgilendiriyor. SGK Uzmanı Ersin Bayav, çalışma hayatından merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.
Sosyal güvenlik kurumunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma hayatında TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeler neler olduğu çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor.
SGK Uzmanı Ersin Bayav, tek tek açıkladı. İşte engelli emekliliği, stajyer ve çırak mağduriyeti, ev hanımlarının Bağkur prim desteği, doğum borçlanması ve SGK borçlanmalarıyla ilgili son durum.
SGK'DA YENİ YASA NELERİ KAPSIYOR?
Now TV'de konuşan SGK Uzmanı Ersin Bayav, şu açıklamalarda bulundu.
"İşverenlerimiz düzenli sigorta primlerini ödüyorlardı. %5'lik bir teşvik vardı. %4'e düşürüldü.
Bildiğiniz gibi çok genel sağlık sigortası primi borçları var. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı ve 1-1-2015'ten sonra genel sağlık sigortası prim borçları artık alınmayacak. Yani 1-1-2015'ten sonra tahakkuk etmeye başlayacak. Bununla ilgili bir düzenleme oldu. Ortak sağlık birimleriyle ilgili yeni bir düzenleme var. Tüm iş yerleri artık ortak sağlık birimiyle çalışmak zorunda iş güvenliği yasasına göre. Tek tek ele alalım.