Milyonları ilgilendiriyor! Kısa Çalışma Ödeneği sona erdi şimdi ne olacak işten çıkarma serbest mi

Son bir haftadır herkesin merak ettiği çokça soru var. İşverenler, "kısa çalışma ödeneği bitiyor biz hangi desteklerden yararlanacağız?" diye soruyor; çalışanlar ise "kısa çalışma ödeneği bitince işveren bizi işten çıkartır mı?" diye merak ediyor.