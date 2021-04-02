Milyonları ilgilendiriyor! Kısa Çalışma Ödeneği sona erdi şimdi ne olacak işten çıkarma serbest mi
Yeni normalleşme süreci ile birlikte Kısa Çalışma Ödeneği maaş desteği de sona erdi. İşçi ve işverenler sürenin uzatılmasını istiyor. Ortak görüş ise kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi durumunda, işverenlerin hızlı bir şekilde eleman çıkartacağı belirtiliyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işyerlerine tanınan Kısa Çalışma Ödeneği süresi 31 Mart itibariyle yani dün doldu. İşçi ve işverenler sürenin uzatılmasını istiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında alınan kararla kısa çalışmada sürenin 31 Mart tarihinden sonra uzatılmayacağını açıkladı.
Son bir haftadır herkesin merak ettiği çokça soru var. İşverenler, "kısa çalışma ödeneği bitiyor biz hangi desteklerden yararlanacağız?" diye soruyor; çalışanlar ise "kısa çalışma ödeneği bitince işveren bizi işten çıkartır mı?" diye merak ediyor.
Süre uzatılmalı
Konfederasyonlar sürenin uzatılmasının yanı sıra ödeneğin en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, talepte bulunan bütün işçileri kapsamasını ve salgının etkileri devam ettiği sürece sürmesini istiyor.
İşten çıkarmalar artar
Meslek kuruluşlarından da bir açıklama geldi. Türkiye İşveren Sendikaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası peş peşe açıklamalarda bulundu. Hepsinin de ortak görüşü; kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi durumunda işten çıkarmaların hızla artacağı ve yetişmiş elemanların işlerinden olabileceği yönünde.