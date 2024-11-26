Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak 2025'te yapılması planlanan emekli maaşı düzenlemesiyle, en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılması bekleniyor. Yeni rakam belli oldu mu? İşte milyonları ilgilendiren gelişme...
Şu an 12.500 TL olarak uygulanan en düşük maaşın, yeni dönemde 13.500 ile 14.750 TL arasında belirlenmesi gündemde yer alıyor.
TGRThaber'de yer alan habere göre bu rakamlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı etki analizi çalışmalarına dayanarak kulislerde konuşulmaya başlandı.
2024 EMEKLİ KÖK MAAŞLARI
SSK (2000 sonrası): 8.789 TL
Bağ-Kur Tarım Emeklisi: 10.809 TL
SSK (2000 öncesi): 14.178 TL
Bağ-Kur Esnaf Emeklisi: 12.695 TL
Bu maaşlar, Hazine desteğiyle 12.500 TL’ye tamamlanmış durumda. Ancak, yeni dönemde enflasyon oranlarına göre yapılacak düzenlemeler, kök maaşların artırılması ve Hazine desteğinin kapsamının genişletilmesi gündemde yer alıyor.