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Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2025'te yapılması planlanan emekli maaşı​ düzenlemesiyle, en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılması bekleniyor. Yeni rakam belli oldu mu? İşte milyonları ilgilendiren gelişme...

Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu an 12.500 TL olarak uygulanan en düşük maaşın, yeni dönemde 13.500 ile 14.750 TL arasında belirlenmesi gündemde yer alıyor. 

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Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TGRThaber'de yer alan habere göre bu rakamlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı etki analizi çalışmalarına dayanarak kulislerde konuşulmaya başlandı.

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Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2024 EMEKLİ KÖK MAAŞLARI
SSK (2000 sonrası): 8.789 TL
Bağ-Kur Tarım Emeklisi: 10.809 TL  
SSK (2000 öncesi): 14.178 TL  
Bağ-Kur Esnaf Emeklisi: 12.695 TL  

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Milyonları ilgilendiriyor! Düğmeye basıldı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu maaşlar, Hazine desteğiyle 12.500 TL’ye tamamlanmış durumda. Ancak, yeni dönemde enflasyon oranlarına göre yapılacak düzenlemeler, kök maaşların artırılması ve Hazine desteğinin kapsamının genişletilmesi gündemde yer alıyor.

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