Milyonları ilgilendiren yeni dönem! Kredi kartı limitlerine düzenleme

SGK VE RİSK MERKEZİ

Yeni sistemle beraber kredi kartı limitlerinin sadece beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesinin planlandığı aktarıldı.