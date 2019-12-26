Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020'de bakın hangi düzenlemeler geliyor

Türkiye yeni yıla girerken milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye girecek. Bazı uygulamlar hayatımızı kolaylaştırrken bazı uygulamalar ise belki de maddi külfet olacak. Peki yeni yılda bizi hangi değişiklikler bekliyor? İşte 2020'de birçok farklı alanda yapılan 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek olan yeni uygulamalar...