Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 2020'de bakın hangi düzenlemeler geliyor
2020 yılı nihayete ererken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeler de hayata geçecek. Yeni yılda Türkiye ilk kez değerli konut, konaklama ve dijital hizmet vergileriyle tanışacak. Bunun yanında bir çok değişiklik de İşte 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek...
Türkiye yeni yıla girerken milyonlarca vatandaşın hayatını değiştirecek düzenlemeler devreye girecek. Bazı uygulamlar hayatımızı kolaylaştırrken bazı uygulamalar ise belki de maddi külfet olacak. Peki yeni yılda bizi hangi değişiklikler bekliyor? İşte 2020'de birçok farklı alanda yapılan 1 Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek olan yeni uygulamalar...
Tapuda devir kolaylaşıyor
Taşınmaz devir işlemleri, taraflar farklı tapu müdürlüklerinde bulunsalar dahi yapılabilecek. Yurt dışından da devir işlemi yapmak mümkün hale geliyor. Detaylar yönetmelikle düzenlenecek.
Noterlerde kredi kartı kullanılacak
Noterlerde nakit yapılan ödemeler yeni yıldan itibaren kredi kartıyla yapılabilecek. Bu yıl başlayan nöbetçi noter uygulamasının ardından yılbaşından itibaren artık kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.
Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 12'ye çekildi
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020’de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12’ye çekildi. Karar, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.